Митинг к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошел в Ногинске

В Богородском округе почтили памяти ленинградцев, которые оказались в блокаде в 1941 году. В муниципалитете провели ряд мероприятий, в том числе митинг на Площади Победы и встречи с блокадниками.

На территории Богородского округа проживают 17 жителей блокадного Ленинграда. К сожалению, защитница Ленинграда, участник Великой Отечественной войны Мария-Луиза Диес умерла в декабре 2024 года. Накануне Дня полного освобождения представители администрации и муниципальные депутаты поздравили ветеранов на дому. Они поблагодарили их за подвиг, вклад в патриотическое воспитание молодежи и вручили подарки.

27 января 1944 года в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска и окончательно снята блокада, которая длилась 872 дня.

Встреча с жителями блокадного Ленинграда также прошла в Центре культуры имени Калиниченко. Представители общественных организаций, творческие коллективы, школьники и юнармейцы поздравили ветеранов и почтили память воинов, павших на фронтах, минутой молчания.

На Площади Победы в Ногинске прошла акция «Блокадный Ленинград глазами молодежи». Жители округа, представители общественных организаций и администрации, волонтеры и депутаты почтили память жителей осажденного города. На площади развесили стенды с военными экспонатами и фотоархивом тех лет. Всем вручили кусочек черного хлеба весом 125 граммов — положенный в то время паек.