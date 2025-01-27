Митинг к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошел в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Митинг, посвященный 81-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, прошел на площади Славы в микрорайоне Железнодорожный. Блокадники, юнармейцы, кадеты и жители города почтили память погибших ленинградцев, возложив цветы к доске городу-герою Ленинграду и прочитав стихи о войне.

Перед собравшимися выступил председатель Совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

«Люди долгие 872 дня жили в полной блокаде города, без еды, в холоде, среди артобстрелов и бомбежек, но продолжали работать и защищать себя. Это еще раз доказало всему миру нашу стойкость и непобедимость», — сказал Геннадий Попов.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Памятный митинг состоялся в этот день в Сквере Победы микрорайона Железнодорожный. В нем участвовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, исполнительный секретарь балашихинского отделения «Единой России» Ульяна Кондрякова, депутат Совета Рустам Фахрисламов, руководитель исполкома местного отделения Общероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова и ветераны.

Участники митинга почтили память павших и возложили цветы к обелиску Славы.

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