Митинг к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошел в Балашихе

Митинг, посвященный 81-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, прошел на площади Славы в микрорайоне Железнодорожный. Блокадники, юнармейцы, кадеты и жители города почтили память погибших ленинградцев, возложив цветы к доске городу-герою Ленинграду и прочитав стихи о войне.

Перед собравшимися выступил председатель Совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

«Люди долгие 872 дня жили в полной блокаде города, без еды, в холоде, среди артобстрелов и бомбежек, но продолжали работать и защищать себя. Это еще раз доказало всему миру нашу стойкость и непобедимость», — сказал Геннадий Попов.