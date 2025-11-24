Митинг к годовщине подвига кубанских казаков прошел в Волоколамском округе

Торжественное мероприятие состоялось у деревни Федюково в память о подвиге кубанских казаков при обороне Москвы. Митинг собрал казаков Кубанского и Центрального казачьих войск, представителей ветеранских организаций, студентов и жителей Волоколамского округа.

84 года назад у деревни Федюково казаки четвертого эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка под командованием генерала Доватора приняли неравный бой с колонной немецких танков. Имея только шашки, кинжалы и бутылки с зажигательной смесью, практически безоружные, герои остановили врага, рвавшегося к Москве. Ценой своих жизней казаки дали время на перегруппировку советских войск и сорвали планы фашистов по прорыву к столице.

Исполняющая обязанности заместителя главы Волоколамского округа Елена Медведкова подчеркнула, что подвиг казаков — это пример безграничной преданности Отчизне, самоотверженности и бесстрашия. «Наш святой долг — всегда помнить о трагических событиях той страшной войны и передавать эту память будущим поколениям», — сказала она.

Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к поклонному кресту. Студенты и кадеты учебных заведений прошли торжественным маршем. Завершилось мероприятие показательным турниром по рубке шашкой.