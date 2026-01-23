Митинг к годовщине освобождения Подмосковья от фашистов прошел в Дмитрове

Торжественное мероприятие, посвященное 84-й годовщине освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков, состоялось у Вечного огня в центре города. В митинге приняли участие глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, его заместитель Евгений Тертышников, представители ветеранских организаций, депутаты, школьники, а также жители и гости Дмитрова.

Участники мероприятия исполнили гимн России — символ патриотизма и единства. Михаил Шувалов напомнил, что ровно 84 года назад Подмосковье было освобождено от фашистских захватчиков. Десятки тысяч солдат отдали свои жизни, чтобы отбросить врага от Москвы и вернуть свободу родной земле.

«Мы помним тех, кто пал, защищая и освобождая Подмосковье, чтим тех, кто дошел до Берлина и водрузил Знамя Победы над рейхстагом, и тех, кто после войны поднимал страну из руин», — сказал руководитель муниципалитета.

На митинге также выступили заместитель председателя правления областного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев, председатель Дмитровского совета ветеранов Петр Медведев и заместитель благочинного Дмитровского церковного округа Димитрий Скидаленко. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.