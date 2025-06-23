Митинг к годовщине начала Великой Отечественной войны прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось в День памяти и скорби 22 июня. Местом проведения памятной акции стал мемориальный комплекс «Вечный огонь», на плитах которого высечено более 9,5 тысяч фамилий воскресенцев, отдавших жизни за победу над фашизмом.
У памятника собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей, представители администрации общественных организаций и патриотических молодежных объединений, духовенство и горожане.
«Наши воины, наши деды и прадеды, такие же люди, как мы с вами, сломали хребет фашистской гадине. Нам надо помнить нашу историю. Чтить наших героев, они живы, пока живут в наших сердцах. И хочется, чтобы они нами гордились», — обратился к собравшимся глава городского округа Алексей Малкин.
Участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших героев минутой молчания.
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