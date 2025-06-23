Митинг к годовщине начала Великой Отечественной войны прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось в День памяти и скорби 22 июня. Местом проведения памятной акции стал мемориальный комплекс «Вечный огонь», на плитах которого высечено более 9,5 тысяч фамилий воскресенцев, отдавших жизни за победу над фашизмом.

«Наши воины, наши деды и прадеды, такие же люди, как мы с вами, сломали хребет фашистской гадине. Нам надо помнить нашу историю. Чтить наших героев, они живы, пока живут в наших сердцах. И хочется, чтобы они нами гордились», — обратился к собравшимся глава городского округа Алексей Малкин.