Митинг к 84-й годовщине отражения первого авиаудара по Москве прошел в Можайске

Торжественное мероприятие, посвященное 84-й годовщине успешного отражения первого массированного авиационного удара гитлеровской Германии по Москве, прошло у памятника воинам ПВО. На церемонии собрались почетные гости, военнослужащие, ветераны, волонтеры и жители округа.

Ведущие напомнили собравшимся о событиях 21 июля 1941 года, когда оператор радиолокационной станции старший сержант Козин обнаружил приближение 220 немецких бомбардировщиков. Благодаря своевременному оповещению советские войска смогли отразить атаку, сбив 22 самолета противника.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, военный комиссар городов Можайска и Рузы Руслан Меладзе и другие почетные гости подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге воинов-локаторщиков, многие из которых погибли при защите неба над Москвой.

«В первые месяцы войны, когда значительная часть нашей авиации была уничтожена, не хватало людей и ресурсов, здесь на Можайской земле, наши защитники выстояли. Сегодня мы чтим их память», — отметил в своем выступлении Денис Мордвинцев.

После минуты молчания рота почетного караула дала троекратный залп в воздух. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к памятнику под песню «Журавли».