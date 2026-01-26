Митинг к 84-й годовщине освобождения Уваровки прошел в Можайском округе

Память героев Великой Отечественной войны почтили в поселке Уваровка. Торжественное мероприятие, посвященное 84-й годовщине освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков, состоялось у дома культуры.

Вахту памяти открыл военный комиссар Можайска и Рузы Руслан Меладзе. Перед собравшимися выступили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

Денис Мордвинцев напомнил, что солдаты Красной Армии насмерть стояли на Можайской линии обороны, на подступах к столице. «Уваровка занимает особое, символическое место в истории битвы за Москву. Она стала последним пунктом Московской области, освобожденным от фашистов», — сказал руководитель муниципалитета.

Участники митинга почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы и венки к братским могилам. После мероприятия для всех желающих в доме культуры прошел патриотический концерт.