Митинг к 84-й годовщине освобождения от фашистов прошел в Наро-Фоминском округе

Памятная дата в 2026 году официально вошла в перечень Наро-Фоминского округа. Решение об этом принял в декабре 2025 года окружной совет депутатов. Кроме того, впервые Смолино почтило своих освободителей в статусе населенного пункта воинской доблести.

Участники митинга подчеркнули, что сражения, развернувшиеся на этой земле, должны навсегда остаться в памяти потомков как свидетельство стойкости, мужества и безграничной любви к Родине.

Деревню Смолино освободили от фашистов 13 января 1942 года. После того, как враги были отброшены на запад, в населенном пункте появилась братская могила погибших героев, в которой покоятся останки 412 бойцов. Имена 123 воинов удалось установить. В ближайшее время здесь также появится памятная стела.