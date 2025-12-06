Митинг к 84-й годовщине битвы за Москву прошел в Серпухове
На Соборной площади, площади Славы, площади 49-й Армии и других мемориалах в Серпухове 5 декабря прошли памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Представители администрации муниципалитета, депутаты, активисты общественных и молодежных организаций, неравнодушные жители собрались, чтобы отдать дань уважения погибшим солдатам возложением цветов и минутой молчания.
На мероприятие также прибыли глава Серпухова Алексей Шимко, его заместители, председатель окружного Совета Михаил Шульга, председатель Контрольно- счетной палаты Владимир Батуков, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, настоятель Распятского собора иерей Павел Тимохин, игумения Алексия.
«Вечная слава и глубокая благодарность героям, подарившим нам мирное небо. Их подвиг — священная память, которую мы бережно храним», — сказал руководитель муниципалитета.