Митинг к 84-й годовщине битвы за Москву прошел в Серпухове

На Соборной площади, площади Славы, площади 49-й Армии и других мемориалах в Серпухове 5 декабря прошли памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Представители администрации муниципалитета, депутаты, активисты общественных и молодежных организаций, неравнодушные жители собрались, чтобы отдать дань уважения погибшим солдатам возложением цветов и минутой молчания.