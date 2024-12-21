Митинг к 83-летию освобождения города от захватчиков прошел в Волоколамске

В Волоколамске отметили 83-летие со дня освобождения города от немецких захватчиков. Участники церемонии почтили память защитников и возложили цветы к Вечному огню.

«В этот памятный день мы отдаем дань уважения смелым, мужественным людям, нашим соотечественникам, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения близких и благополучия нашей земли», — сказала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Торжественную речь произнесли глава округа Наталья Козлова, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Бахирев и благочинный Волоколамского округа протоиерей Герман Григорьев.

Освобождение Волоколамска — важный этап масштабной битвы под Москвой в 1941 году. Немецким захватчикам так и не удалось завершить свой план благодаря советским солдатам, которые самоотверженно защитили столицу и ее окрестности.

Ветераны, воспитанники патриотических клубов и активные граждане поблагодарили советских солдат и возложили цветы к Вечному огню.