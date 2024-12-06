Митинг к 83-летию битвы под Москвой прошел в Наро-Фоминске

Торжественное мероприятие посвящалось также освобождению деревни Юшково, сел Бурцево и Петровское. На этих территориях за три года до победы проходили героические сражения.

У братской могилы воинов 33-й Армии и 16-го пограничного полка в деревне Юшково собрались представители территориального управления Калининец, ветераны Великой Отечественной войны, жители деревни и школьники. Они почтили память героев минутой молчания.

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Евдокимов рассказал собравшимся о подвиге советских солдат, защищавших эту землю. Председатель совета ветеранов поселка Калининец Николай Афанасьев отметил важность таких патриотических мероприятий для воспитания подрастающего поколения.

Ученики местной школы подготовили для участников митинга выступление. Они читали стихи и пели песни военных лет. Жители поселка поделились историями о тех тяжелых годах. В завершение мероприятия прошло возложение цветов и венков к памятнику защитникам Москвы.

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