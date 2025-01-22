Митинг к 83-й годовщине освобождения Бородинского поля прошел в Можайске

Более 100 человек приняли участие в митинге у памятника «Танк Т-34», чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны и почтить память воинов, погибших на этом месте в годы войны. Торжественное мероприятие объединило ветеранов вооруженных сил, Героев России, представителей музея-заповедника, общественных организаций, молодежь и жителей округа.
В церемониале возложения цветов приняли участие потомки героев, защищавших Можайскую землю с осени 1941 по январь 1942 года. Почетными гостями стали Алексей Говоров — внук маршала Советского Союза Леонида Говорова, и Виктор Поняков — внук Героя Российской Федерации полковника Виктора Полосухина.
Собравшиеся вспоминали подвиг солдат и командиров Красной Армии, которые ценой своих жизней отстояли родную землю. Над Бородинским полем звучали слова благодарности нашим героическим предкам, подарившим право жить под мирным небом.
Мероприятие стало важным напоминанием о славной истории Бородинской земли и мужестве защитников Отечества.
Минэкологии Подмосковья пригласило детей на форум по изменению климата
Проглотившую зубную щетку девушку спасли в медцентре Рошаля
Скандальные кадры с проекцией Маска на немецком заводе оказались фейком
Совбез Белоруссии назвал электоральный суверенитет важным достоянием страны
У преступной группы в Москве нашли контрафактные лекарства на 10 миллионов рублей
Есть две новости. Адвокат семьи Тиммы рассказала о расследовании его гибели
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте