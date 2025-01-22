Митинг к 83-й годовщине освобождения Бородинского поля прошел в Можайске

Более 100 человек приняли участие в митинге у памятника «Танк Т-34», чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны и почтить память воинов, погибших на этом месте в годы войны. Торжественное мероприятие объединило ветеранов вооруженных сил, Героев России, представителей музея-заповедника, общественных организаций, молодежь и жителей округа.