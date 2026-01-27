Митинг к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Воскресенске

27 января у мемориала «Вечный огонь» в Воскресенске прошла памятная акция, посвященная 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

«Это страшная и героическая страница нашей истории. Наш священный долг — хранить правду о той войне, передавать ее из поколения в поколение и делать все возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась», — подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Максим Дорошкевич.

Блокада, длившаяся 872 дня, стала одним из самых тяжелых испытаний Великой Отечественной войны. Несмотря на невыносимые условия, ленинградцы продолжали работать на заводах, выпускавших военную продукцию, и защищали свой город, показав пример беспримерного мужества и стойкости.

Мероприятие объединило жителей, чтобы почтить память защитников и сотен тысяч мирных жителей, погибших в осажденном городе.