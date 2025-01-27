Митинг к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Дмитрове

Памятное мероприятие состоялось у Вечного огня в центре города. В нем участвовали ветераны Вооруженных сил, силовых ведомств и труда, а также ученики школ муниципального округа.

Особое место среди участников мероприятия заняли дмитровчане, которые в детстве пережили блокаду Ленинграда в детстве. В округе их осталось 11 человек. Они носят звание «Житель блокадного Ленинграда».

На митинге выступили глава Дмитровской общественной организации ветеранов войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Фуфаев, депутат Московской областной думы Марина Шевченко и заместитель гендиректора музея-заповедника «Дмитровский кремль» Роман Сунгуров.

Участники мероприятия почтили память жертв фашизма. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и памятному камню, посвященному защитникам и жителям города-героя Ленинграда.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин вручил памятные подарки присутствующим на митинге жителям блокадного Ленинграда. «Героическая оборона Ленинграда, блокада, прорыв и полное ее снятие навсегда останутся в сердцах россиян как символ мужества, стойкости и непокоренного духа нашего народа», — отметил руководитель муниципалитета.