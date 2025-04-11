Митинг к 80-летию освобождения узников фашистских концлагерей прошел в Видном

На Аллее Славы в городе Видное состоялся торжественный митинг, приуроченный к 80-летней годовщине освобождения детей, находившихся в фашистских концлагерях. Участники мероприятия почтили память жертв нацистских лагерей времен Великой Отечественной войны.

Заместитель главы округа Александр Митряйкин отметил, что трагедия узников концлагерей, особенно детей, напоминает о жестокости войны. «Мы должны помнить их мужество и стойкость, а также передавать эту память будущим поколениям, чтобы подобные ужасы больше никогда не повторились. Наша обязанность — чтить тех, кто отдал свои жизни ради нашего мирного будущего», — отметил он.

На мероприятии присутствовали представители администрации округа, депутаты, члены общественной организации малолетних узников фашизма, ветераны, духовенство, волонтеры «Молодой гвардии Единой России», школьники и жители города. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Председатель общественной организации бывших детей-узников фашистских лагерей Любовь Платонова напомнила, что в концлагерях погибло около миллиона детей. Выживали единицы — лишь один ребенок из десяти.