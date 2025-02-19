Митинг к 125-летию со дня рождения маршала Чуйкова прошел в Серебряных Прудах

Маршал Советского Союза Василий Чуйков родился здесь в Подмосковье, в простой крестьянской семье. Годовщину рождения знаменитого земляка, дважды Героя СССР, отметили возложением цветов к памятнику и выходом Почетного караула.

Слава к Чуйкову пришла в Сталинграде. Солдаты его прозвали «генерал-штурм». Маршал довел до совершенства тактику штурмовых групп и уличных боев. Бойцы Красной Армии по развалинам домов и туннелям пробирались в тыл врага и наносили неожиданные удары.

Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. Самые ожесточенные бои шли за главную высоту России — Мамаев курган. В течение дня высота несколько раз захватывалась фашистами и отбивалась нашими воинами. Город выстоял. А опыт маршала Чуйкова потом использовался при штурме других городов, в том числе Берлина.

«Сталинград — это стойкость. Сталинградская битва фактически предрекла победу нашей армии в Великой Отечественной войне. Дед уже в Сталинграде считал, когда немцы начали слабеть, что война и победа будут за нами — это дело времени. Так оно и получилось», — отметил внук маршала Николай Чуйков.

Василия Чуйкова не стало в марте 1982 года. Он похоронен на Мамаевом кургане вместе со своими солдатами — такова была его воля. В Серебряных Прудах есть площадь имени Василия Чуйкова. Имя дважды Героя Советского Союза носит школа. И каждый год в феврале здесь проходит конференция, посвященная легендарному земляку, спасшему Сталинград.