Митинг к 101‑й годовщине со дня рождения краеведа Алексея Прокина прошел в Чехове

Почтить память известного педагога пришли его родные, ученики лицея № 4, где он преподавал, депутаты, ветераны и жители округа. С торжественной речью выступил глава округа Михаил Собакин.

Руководитель муниципалитета отметил огромный вклад Алексея Прокина в общественную жизнь и образование округа.

«Алексей Михайлович был не только замечательным учителем истории, но и настоящим патриотом своей страны. Его жизнь — это пример преданности делу, любви к родному краю и стремления передать знания подрастающему поколению», — отметил Михаил Собакин.

Алексей Прокин является первым обладателем знака «Почетный гражданин города Чехов». Он участвовал в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны и был награжден множеством орденов и медалей. Педагог посвятил свою жизнь обучению и воспитанию молодежи. Он был первым, кто реконструировал историю Лопасненского края.