Митинг к 101‑й годовщине со дня рождения краеведа Алексея Прокина прошел в Чехове
Почтить память известного педагога пришли его родные, ученики лицея № 4, где он преподавал, депутаты, ветераны и жители округа. С торжественной речью выступил глава округа Михаил Собакин.
Руководитель муниципалитета отметил огромный вклад Алексея Прокина в общественную жизнь и образование округа.
«Алексей Михайлович был не только замечательным учителем истории, но и настоящим патриотом своей страны. Его жизнь — это пример преданности делу, любви к родному краю и стремления передать знания подрастающему поколению», — отметил Михаил Собакин.
Алексей Прокин является первым обладателем знака «Почетный гражданин города Чехов». Он участвовал в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны и был награжден множеством орденов и медалей. Педагог посвятил свою жизнь обучению и воспитанию молодежи. Он был первым, кто реконструировал историю Лопасненского края.
«Самое большое увлечение отца — его дети, его ученики. Он их обожал. В доме у нас двери не закрывались, потому что приходили по разным вопросам. Отец всегда помогал, всегда находил, что волновало того или иного ребенка», — рассказала дочь Алексея Прокина Елена Лишманова.
Участники митинга возложили цветы к памятнику. Бюст с надписью: «Прокину Алексею Михайловичу от благодарных учеников» был установлен в сквере в Чехове в 2011 году и стал символом уважения и признательности к его труду. В лицее № 4 открыт музей имени краеведа. Через творческие проекты ребят знакомят с историей и искусством. Здесь же на одной из витрин представлен бивень мамонта — находка Алексея Прокина и его учеников.