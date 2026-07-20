Мистический квест и конкурс костюмов прошли в парке Наро-Фоминска

В Центральном парке имени Воровского в Наро-Фоминске 18 июля прошла областная акция «Ночь в парке». Жители города целыми семьями пришли на праздник, который превратил парк в локацию для самых смелых и стал настоящим приключением для детей и взрослых.

Гости в костюмах вампиров, ведьм и скелетов создали атмосферу мистического веселья. С каждым часом компания становилась все разнообразнее: здесь можно было встретить мрачных предсказательниц, очаровательных кикимор и даже дементора, который вопреки образу веселился от души и охотно позировал для фото. Для детей и взрослых организовали «ужасные мастер-классы», эстафеты и конкурс на лучший костюм — он вызвал настоящий ажиотаж среди участников. Желающие могли сделать аквагрим прямо на месте, и очередь выстраивалась даже из тех, кто клялся, что «просто посмотрит».

Главным событием вечера стал парковый квест с мрачным и загадочным сюжетом. Участники с интересом проходили испытания, которые приятно щекотали нервы, а в финале, когда все препятствия остались позади, могли выдохнуть и насладиться победой. Праздник подарил жителям яркие эмоции и возможность провести время в кругу семьи и друзей, оставив незабываемые впечатления от необычного летнего вечера.