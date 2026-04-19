Мисс и Мистера студенчества выбрали в Химках

Яркое весеннее шоу — так можно описать мероприятие, которое 17 апреля прошло в Российской международной академии туризма в Химках. Академия уже в 18-й раз провела конкурс, где студенты боролись за титулы Мисс и Мистера Академии. В конкурсе участвовали студенты факультета среднего профессионального образования и факультета менеджмента туризма.

Талантливых участников оценивало жюри. В него вошли Михаил Марьюшкин — врио начальника Управления по образованию администрации городского округа Химки, Алексей Мягкий — председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Химки, Андрей Степин — директор культурного центра «Зеленоград», Анастасия Мациевская — выпускница 2025 года, специалист в сфере туризма, и Павел Зуев — настоятель храма Святой Троицы.

Студенты впечатлили зрителей дефиле и раскрыли свои таланты в творческом конкурсе. В этом году номера получились особенно яркими и оригинальными. Первый этап конкурса — визитная карточка — позволил зрителям познакомиться с каждым участником. Ректор Академии Евгений Трофимов отметил, что разнообразие увлечений создает атмосферу творчества.

Титул «Мисс Академия — 2026» завоевала Алена Краецкая — студентка первого курса факультета среднего профессионального образования по специальности «Туризм и гостеприимство». Титул «Мистер Академия — 2026» получил Олег Голиков — студент первого курса факультета менеджмента туризма направления «Ватель-РМАТ». Дипломы «Приз зрительских симпатий» вручили Алисе Акобян и Тиграну Егорян.

Конкурс «Мисс и Мистер Академия» — праздник красоты, таланта и грации — уже стал доброй традицией в Российской международной академии туризма.