Мишонова предложила запретить выезд детей в СНГ при несогласии второго родителя

Фото: Дмитрий Самбуров
Фото: Фото: Дмитрий Самбуров/пресс-служба УПР в МО

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила распространить действие ограничений на выезд ребенка за рубеж и на союзные государства. Эта идея возникла из-за частых обращений в ее приемную родителей, детей которых вывезли из России в обход наложенного запрета.

По ее словам, многие пары, которые не могут договориться о дальнейшем воспитании детей после развода, обращаются в суд, чтобы определить с кем останется жить ребенок, а также зафиксировать график встреч со вторым родителем. Иногда мамы или папы забирают детей под предлогом отдыха и скрываются в неизвестном направлении. Тогда приходится обращаться в международный розыск.

По ее мнению, если один из родителей наложил запрет на выезд ребенка за рубеж, эти ограничения должны действовать и при пересечении границ союзными государствами.

«Так мы сможем предупредить незаконный вывоз, а фактически похищение детей в недружественные страны», — заявила Мишонова.

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