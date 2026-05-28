Теннисистка из Подмосковья вышла в третий круг чемпионата «Ролан Гаррос»

Представительница Московской области и восьмая ракетка мира Мирра Андреева успешно преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» — 2026. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В матче второго раунда Мирра Андреева, выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта в Химках, обыграла испанку Марину Бассольс-Риберу, занимающую 175-е место в рейтинге WTA. Теннисистка из Подмосковья выполнила две подачи навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

В третьем круге соперницей россиянки станет чешская теннисистка Мари Боузкова, занимающая 28-е место в мировом рейтинге.

«Боузкова всегда борется до последнего мяча, все возвращает. Она очень тягучая, игровая. Ее нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать самой розыгрыши, играть очень внимательно», — поделилась ожиданиями от предстоящего матча Мирра Андреева на пресс-конференции.

Для 19-летней Мирры Андреевой этот турнир «Большого шлема» продолжает успешную серию выступлений. Ранее в мае 2026 года подмосковная спортсменка вместе с Дианой Шнайдер завоевала золотую медаль парного турнира категории WTA 1000 в Риме, обыграв в финале испано-американский дуэт. Напомним также, что лучшим результатом Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» является полуфинал 2024 года.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).