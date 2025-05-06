Мировой рекорд по шестисуточному бегу установил житель Балашихи

Легкоатлет из Балашихи Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», проходившем в Ардеше. Он стал единственным участником, преодолевшим дистанцию в 1047,5 километра.

Финишировав с национальным флагом в руках, Заборский продемонстрировал выдающуюся выносливость и силу воли. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил победу спортсмена как важный результат для российской легкой атлетики и пример «силы воли, дисциплины и спортивного мастерства».

«Для меня бег — это образ жизни. Я не помню и дня, когда не бегал. Бег позволяет мне совмещать спорт, путешествия, отдых и общение с единомышленниками», — поделился Иван Заборский. Спортсмен также подчеркнул, что не собирается останавливаться на достигнутом и уверен в новых горизонтах, которые откроются перед ним.

Ивану Заборскому 38 лет. Он учился в школе № 2 в Балашихе, затем в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. В настоящее время работает начальником отдела корпоративного финансирования в компании «Фикс Прайс». Ультрамарафоны он бегает более десяти лет, участвуя в соревнованиях в России, Греции, Италии и Венгрии. В октябре 2024 года в Волгограде установил рекорд России по суточному бегу.