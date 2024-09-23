Мировой рекорд по написанию картин маслом установили в Орехово-Зуеве

Художники из Орехово-Зуева приняли участие в установлении национального рекорда России и мирового рекорда под названием «Самое большое количество картин маслом, написанных за один день». Городской округ был в числе 49 городов страны.

Установление мирового рекорда прошло 21 сентября. В нем приняли участие 49 городов, в том числе и Орехово-Зуево.

«Это и крупные города — Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, — и совсем маленькие поселки. Мы целый день выходим в прямые эфиры, в режиме нон-стоп пишем картины маслом, чтобы потом все могла зафиксировать специальная организация», — рассказала педагог по масляной живописи Александра Платошина.

Художников не смутила разница в часовых поясах. Они преследовали цель показать своим примером, как увлекательно заниматься творчеством. Для этого выбрали масляную живопись, потому что она способствует раскрытию творческого потенциала.

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