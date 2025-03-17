Мироточащую икону Божией Матери привезли в Серпухов

Икону привозят в Серпухов уже в третий раз по инициативе общероссийского движения «Здоровое Отечество». Десятки верующих собрались в храме деревни Сераксеево и провели воскресное утро в молитве перед святыней.

Люди обращаются к Богородице с молитвами об исцелении душевном и телесном, об утешении в скорбях, о защите от вражды и войн. В это непростое время было особенно важно обратиться к Заступнице Небесной с молитвой о героях, защищающих Родину, и попросить ее даровать им крепость духа, благодать, веру и доброту.

Этот же образ Богородицы был привезен на первое архиерейское богослужение во время открытия храма в деревне Сераксеево в январе. Икона собрала вокруг себя тысячи православных жителей.