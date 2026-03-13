Мир дикой природы через объектив показали в Павловском Посаде

Автор представил снимки диких животных и птиц, сделанные в естественной среде обитания. На фотографиях звери не позируют, а просто живут своей жизнью. Каждый кадр передает искренние и настоящие моменты, которые редко удается увидеть.

«Свой первый фотоаппарат мне подарили родители. С этого момента меня увлекла фотография, — рассказал Александр Бакланов. — Снимать живую природу особенно ценно. Нужно не просто дождаться момента, но и поймать тот самый кадр. Для отдельных снимков приходилось ждать очень долго».

Фотограф занимается съемкой более 50 лет. Он изучает повадки своих «моделей», чтобы лучше понимать их жизнь. Каждую новую работу он называет маленькой победой.

Посетители увидят редкие и забавные моменты из жизни обитателей лесов и полей. Выставка позволяет по-новому взглянуть на хрупкую красоту природы, которая требует бережного отношения.

Экспозиция будет работать до 3 мая. Возрастных ограничений нет — выставку могут посетить зрители любого возраста. Подробности размещены на сайте «Дома Широкова».