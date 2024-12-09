Концерт ко Дню добровольцев прошел в Лобне

В Центральной библиотеке Лобни состоялось мероприятие, посвященное международному Дню добровольцев. Концертная программа собрала волонтеров, молодежь и жителей города.

Глава округа Анна Кротова поздравила участников с праздником, пожелала им успехов в добрых делах и вручила Благодарственные письма. Концерт подготовили творческие коллективы города, а также кружковые объединения библиотеки.

Савелий Фомичев из студии авторской песни исполнил композицию «Летчик». Максим Редкозубов и Софья Пахунова из театральной мастерской поразили слушателей проникновенным чтением стихов о волонтерах.

По мнению гостей, праздник напомнил о том, как важно творить добро, объединяться ради помощи другим и верить в лучшее будущее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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