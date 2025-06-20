МинЖКХ рассказало о промывке уличных водопроводов в Подмосковье

В Подмосковье промывают уличные водопроводы с помощью гидрантов. Такие процедуры помогают предотвратить забивку оборудования и восстановить напор. Зачем, как часто и когда выполняются работы, рассказали в МинЖКХ.

Со временем в трубах накапливаются отложения, ржавчина и песок. Промывка их поверхности под напором выпускает всю грязь. Проводят ее до полного удаления засора, когда вода становится прозрачной.

Чистят водопроводы таким образом обычно один раз в два месяца весной и осенью. Эти сезоны удобны из-за средней температуры. Летом в трубах повышено давление, а зимой оборудование может просто примерзнуть.

Кроме того, во время промывки проверяют клапаны, соединения и герметичность всех каналов.

Такие меры помогают сохранять бесперебойную подачу воды хорошего качества жителям Подмосковья.