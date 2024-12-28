МинЖКХ Подмосковья: тарифы на коммунальные услуги не вырастут в январе

Тарифы на коммунальные услуги не изменятся в Подмосковье в ближайшие шесть месяцев. В Министерстве ЖКХ региона отметили, что повышения ожидаются с 1 июля 2025 года. С лета будет действовать средний индекс повышения платы за коммунальные услуги в размере 13,3% с возможностью отклонения на 5%

Индексация тарифов проводится ежегодно в каждом регионе России с учетом местных особенностей. Основными факторами роста тарифов станут прогнозируемое увеличение цен на энергоносители: газ — на 21,3%, электроэнергию — на 11,6%.

В ведомстве добавили, что максимальный рост платы для большинства округов Московской области составит 18,3%, но для шести муниципалитетов, где реализуют инвестиционные проекты по реконструкции теплоснабжения, индекс может быть повышен до 18,7%. Эти проекты направлены на снижение аварийности и улучшение надежности предоставления коммунальных услуг.

Напомним, ознакомиться с тарифами можно по ссылке.