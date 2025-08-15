МинЖКХ Подмосковья рассказало об эволюции Мытищинского водопровода

Чтобы получить воду, сейчас достаточно лишь открыть кран, однако еще несколько столетий назад для этого потребовалось бы приложить усилия. История российской системы водоснабжения началась с Мытищинского водопровода, историю его развития рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Разработка одного из крупнейших инженерных проектов началась в 1779 году, когда Екатерина II подписала указ о проведении воды в Москву. Ресурс начали поставлять в 1804 году с помощью каналов и акведуков: система тянулась на 16 километров, а вода по ней двигалась сама.

Водопровод в Мытищах стал архитектурным чудом того времени. Однако в конце XIX века он претерпел изменения, а уже в началу XX его каналы продлили до 110 километров.

Год за годом систему совершенствовали. В 1911 году приняли решение о строительстве второй очереди канализации. На тот момент столица потребляла около трех миллионов километров воды.

Проект продолжал обеспечивать ресурсом Москву даже в годы Великой Отечественной войны, несмотря на различные сложности.

Сейчас Мытищинский водопровод тянется на 340 километров. Система обслуживает около 320 тысяч жителей Подмосковья.