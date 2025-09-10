МинЖКХ Подмосковья рассказало о восстановлении жилого дома в Мариуполе

Подмосковное управление технадзора капитального ремонта контролирует восстановление панельной девятиэтажки в Орджоникидзевском районе Мариуполя. МинЖКХ региона рассказал, как продвигаются работы на объекте.

Рабочие уже усилили конструкции, отремонтировали крышу и фасад, обновили системы горячего и холодного водоснабжения. Также была выполнена модернизация центрального отопления, замена канализационных сетей и переборка электрических коммуникаций. Сейчас бригада устанавливает пластиковые окна и ведет отделку мест общего пользования.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — обратился ранее к работникам министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Напомним, что выполняет восстановление подрядчик Фонда капитального ремонта Московской области. Эксперты регионального стройконтроля выезжают на объекты для оценки состояния работ, качества стройматериалов и соблюдения сроков.