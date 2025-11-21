МинЖКХ Подмосковья рассказало о восстановлении еще 1 здания в Запорожской области

В Мелитополе завершается восстановление административного здания. МинЖКХ Подмосковья рассказало, как проходили работы на объекте.

Ремонт начали в конце 2023 года.

Сначала подмосковные строители провели демонтаж старых конструкций. Был выполнена установка новых перекрытий из газобетона и пазогребневых плит. В здании проложили инженерные коммуникации, установили двери и окна.

К сегодняшнему дню на объекте уже завершили отделку кабинетов, коридоров и санитарных узлов. Везде установлена новая электрика, освещение и слаботочные системы.

Фасад также преображен: наружные стены укрепили, оштукатурили и покрасили.

За ходом восстановления следили специалисты технадзора капремонта при МинЖКХ Подмосковья. За время реконструкции они провели свыше 100 выездов на объект. Во время визитов на площадку они проверяли не только качество выполняемых работ, но и их соответствие проекту.