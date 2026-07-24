МинЖКХ Подмосковья рассказало о новых технологиях очистки воды в Шатуре

Очистные сооружения на улице Малькина Грива в Шатуре модернизировали. Там установили уникальную систему доочистки сточных вод. Ее ключевым элементом стали мембранные дисковые фильтры, позволяющие достичь показателей, соответствующих самым строгим экологическим нормативам.

Необходимость в дополнительной обработке возникает после прохождения основных этапов: механической очистки, удаляющей крупный мусор, биологической переработки органики микроорганизмами и отстаивания. Однако для сброса в такой водоем, как бассейн реки Волга, этого недостаточно — требуется более глубокая фильтрация.

Мембранный дисковый фильтр состоит из вращающихся пластиковых дисков, покрытых полимерной мембраной. Вода подается туда, и за счет создаваемого вакуума жидкость проходит сквозь мембрану, а загрязнения и взвешенные частицы остаются снаружи. Такая технология позволяет добиться глубокой очистки без использования дополнительных реагентов.

На этапе доочистки фильтры задерживают мельчайшие взвешенные частицы, которые не были удалены на предыдущих стадиях. Вода, прошедшая через этот высокотехнологичный барьер, возвращается в природные водоемы, не нанося вреда экосистеме. Внедрение современных технологий на шатурских очистных сооружениях вносит вклад в восстановление окружающей среды и улучшение экологической ситуации в регионе.