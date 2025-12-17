МинЖКХ Подмосковья рассказало о ходе восстановления пятиэтажки в Мариуполе
Подмосковные строители ведут обновление пятиэтажного дома в Центральном районе Мариуполя. Готовность объекта уже превысила отметку в 65%.
Сейчас в здании завершают усиление несущих конструкций. Параллельно ведется модернизация инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. Строители ремонтируют кровлю, устанавливают оконные и дверные блоки, а также проводят внутреннюю отделку помещений общего пользования.
В подмосковном МинЖКХ отмечают, особое внимание уделяется качеству и безопасности процессов. Этапы реализуются по утвержденным нормам. Это гарантирует долговечность и надежность постройки.
Выстроенный подход к работе позволяет соблюдать сроки и приближает завершение проекта.
Контроль за восстановлением ведут эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.