МинЖКХ Подмосковья рассказало о ходе восстановления пятиэтажки в Мариуполе

Подмосковные строители ведут обновление пятиэтажного дома в Центральном районе Мариуполя. Готовность объекта уже превысила отметку в 65%.

Сейчас в здании завершают усиление несущих конструкций. Параллельно ведется модернизация инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. Строители ремонтируют кровлю, устанавливают оконные и дверные блоки, а также проводят внутреннюю отделку помещений общего пользования.

В подмосковном МинЖКХ отмечают, особое внимание уделяется качеству и безопасности процессов. Этапы реализуются по утвержденным нормам. Это гарантирует долговечность и надежность постройки.

Выстроенный подход к работе позволяет соблюдать сроки и приближает завершение проекта.

Контроль за восстановлением ведут эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.