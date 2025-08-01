МинЖКХ Подмосковья провело прием граждан в областном правительстве

Министерство ЖКХ Подмосковья провело прием граждан в областном правительстве. На встречах с жителями заместители министра рассмотрели более 20 обращений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уделялось внимание состоянию подвалов, балконов, отмосток и фасадов. Жильцы спрашивали про инженерные коммуникации и перенос сроков капремонта, а также благоустройство после проведенных работ.

Например, на заявление из Истры по коммуникациям, Игорь Тимофеев ответил поручением на проверку. Теперь управляющая организация организует обследование вводно-распределительных устройств в присутствии председателя совета МКД. Будет оформлен акт, схемы, состояние систем зафиксируют на фото.

Также рассмотрели вопросы по жилому дому 1969 года. Его шиферная кровля износилась, состояние фасада находится в плохом состоянии. Было принято решение провести техобследование и, по возможности, приблизить сроки капремонта.

Один из жителей поселка Белоозерский в Воскресенском округе пожаловался на слабый напор воды. Александр Семенов дал поручение администрации оценить состояние водозаборного узла в населенном пункте. Заявитель из Дмитрова обратил внимание на работу очистных сооружений — объект сразу же включили в госпрограмму региона.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Он добавил, что главы округов и их заместители активно работают над этим.

Все обращения взяли в работу, решения примут после проверок и исходя реальных потребностей.