МинЖКХ Подмосковья провело прием граждан по вопросам капремонта домов
Замминистра ЖКХ Подмосковья Игорь Тимофеев провел личный прием граждан по вопросам капитального ремонта МКД. На нем разобрали вопросы жителей из семи муниципалитетов. Внимание уделили срокам по подготовке домов к отопительному сезону.
«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Администрации Одинцова на приеме поручили включить в план на 2026-2028 год капремонт кровли и фасада одного из домов. Управляющую организацию же обязали до начала подачи отопления провести локальное решение проблем на крыше.
Замминистра ЖКХ посчитал нужным обновить инженерные коммуникации в химкинской многоэтажке, а также завершить там работы по замене кровли и системы электроснабжения до начала осенне-зимнего периода.
Чтобы определить, что еще необходимо подготовить к зиме, фонд капремонта и стройконтроль проведут осмотр жилого здания в Щелкове и предложат, как восстановить в нем отопительную систему.