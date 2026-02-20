МинЖКХ Подмосковья провело личный прием жителей. Встречу посетили 10 человек из шести округов, которые смогли получить консультации от представителей профильных ведомств и организаций.

Большое внимание на встрече уделили темам капитального ремонта, водоснабжения и водоотведения. Так, жительница Королева сообщила о неудовлетворительной работе подрядчика, а при замене внутридомовых коммуникаций. Фонду капремонта Подмосковья поручили проверить акты допуска в квартиры и оценить состояние труб.

Также встречу посетили жители Щелкова, где на одной из улиц в нескольких домах перенесли сроки ремонта. Администрации поручили провести техобследование зданий, а затем направить данные в министерство для корректировки плана работ.

Также в Воскресенске сообщили о слабом напоре воды.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — сказал глава ведомства Кирилл Григорьев.

Все поступившие обращения взяли на контроль.