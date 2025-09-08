МинЖКХ Подмосковья приняло участие во всероссийской конференции водоканалов

Трехдневная конференция водоканалов России прошла в Самаре. Мероприятие собрало 452 участников из 56 регионов. В нем приняли участие и представители Подмосковья, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

В конференции принял участие председатель научно-технического совета при ведомстве Виталий Запрометов. Он поделился современным опытом утилизации осадка сточных вод и проектирования очистных сооружений по технологиям импортозамещения.

В рамках деловой программы обсудили 26 тем. Участники также разобрали меры господдержки отрасли, развитие законодательства и цифровые технологии для управления процессами.

Во время поездки делегация посетила самарские сооружения с программным комплексом Подмосковья — симулятором очистки сточных вод.

Также в дни конференции прошли соревнования по гребле в устье Волги и кинофестиваль «Во власти воды».