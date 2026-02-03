МинЖКХ Подмосковья приняло участие в ежегодном лифтовом саммите

Подмосковье приняло участие в лифтовом саммите в Москве. Мероприятие объединило более тысячи экспертов. Регион представил глава областного МинЖКХ Игорь Тимофеев.

Саммит стал местом дискуссий на разные темы отрасли ЖКХ. Эксперты обсудили подготовку новых специалистов, внедрение цифровых сервисов, стандарты и нормативы, а также стабильность поставок комплектующих.

Так, колледжи и техникумы приняли решение о более активной работе с заводами и сервисными компаниями. Предприниматели поговорили о том, как способствовать применению новых технологий, а производители и обслуживающие компании наладили диалог для обеспечения качественного ремонта лифтов.

Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев отметил, что модернизация отрасли — одно из приоритетных направлений работы ведомства.

«В обеспечении бесперебойной работы оборудования задействованы разнопрофильные специалисты — инженеры-механики, электромонтеры, диспетчеры аварийных служб, эксперты технадзора», — отметил он.

На площадке саммита также состоялась масштабная выставка, где более 20 производителей представили новейшие модели лифтов и комплектующие. Для молодых специалистов провели ярмарку вакансий и мастер-классы.