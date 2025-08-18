МинЖКХ Подмосковья пригласило на работу специалистов в области водоснабжения

МинЖКХ Подмосковья пригласило на работу мастеров и специалистов в области водоснабжения и водоотведения. В регионе открыты вакансии слесарей, сантехников, электрогазосварщиков и другие.

В ведении министерства находится 55 водоканалов, которые обеспечивают комфорт восьми миллионов жителей.

Как отметил глава ведомства Кирилл Григорьев, подготовка к отопительному сезону невозможна без сильного кадрового резерва. Специалисты следят за работой сетей и оборудования в любую погоду.

«Наш учебно-курсовой комбинат подбирает кадры по линии трех профильных ведомств так, чтобы каждый новый сотрудник чувствовал себя на своем месте. С начала года в отрасль уже привлечено свыше 2,2 тысячи работников рабочих профессий», — сказал министр.

Сейчас открыты вакансии слесарей аварийных работ, сантехников, электрогазосварщиков, электромонтеров, водителей коммунальной техники и машинистов насосных установок.

Больше информации об условиях труда — на сайте.

По вопросам трудоустройства в отрасль можно обратиться по телефону +7 (910) 449-07-13.