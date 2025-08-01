МинЖКХ Подмосковья поделилось планами обновления очистных станций на 5 лет

В круглом столе по вопросам восстановления водных объектов Подмосковья, который прошел в Совете Федерации, приняли участие представители Министерства ЖКХ региона. Специалисты поделились планами обновления очистных сооружений на ближайшие пять лет, рассказали в пресс-службе ведомства.

Модернизация систем пройдет по госпрограммам, в том числе за счет федеральных средств.

Например, по госпроекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2029 года реконструируют четыре крупных объекта — в Павловском Посаде, Орехове-Зуеве, Электростали и Дмитровском округе.

В ведомстве доложили, что сейчас на ключевых водозаборных узлах и канализационных насосных станциях устанавливают датчики контроля воды и стоков. Это повышает их управляемость и снижает аварийность.

Напомним, что круглый стол организовало Всероссийское общество охраны природы. На нем собрались чиновники региона, ученые, представители Росприроднадзора и общественных организаций. Они обсуждали вопросы очистки воды и сохранения водоемов. Особое внимание на встрече уделили честной работе власти и общества для защиты экологии.