МинЖКХ Подмосковья передало в Макеевку «газели» для городских работ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья передало в Макееву ДНР два новых полноприводных автомобиля «Газель» для городских нужд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил регион за помощь, ведь именно благодаря Московской области их город становится лучше. Полученные машины — это весомый вклад в благополучие жителей ДНР.
«Наша общая работа дарит макеевчанам долгожданное восстановление домов и дорог, благоустройство общественных объектов, обновление коммунальной техники, пищеблоков в детсадах и школах», — отметил он.
Подаренные машины предназначаются для доставки аварийно-восстановительных бригад и оборудования для ремонтных работ.
Аферисты обманули московскую пенсионерку на 10 млн рублей
Поддерживающий ВСУ кардинал Бычок будет участвовать в выборах нового понтифика
Стала известна стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ
Бойцы ВСУ пожаловались на «реальный ад» в окрестностях Котляровки
В США ученые расшифровали лай собак с помощью ИИ
Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте