МинЖКХ Подмосковья передало в Макеевку «газели» для городских работ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья передало в Макееву ДНР два новых полноприводных автомобиля «Газель» для городских нужд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил регион за помощь, ведь именно благодаря Московской области их город становится лучше. Полученные машины — это весомый вклад в благополучие жителей ДНР.

«Наша общая работа дарит макеевчанам долгожданное восстановление домов и дорог, благоустройство общественных объектов, обновление коммунальной техники, пищеблоков в детсадах и школах», — отметил он.

Подаренные машины предназначаются для доставки аварийно-восстановительных бригад и оборудования для ремонтных работ.