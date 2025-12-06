МинЖКХ Подмосковья передало Макеевке еще 1 машину для аварийных работ

В рамках программы поддержки подшефных территорий Министерство ЖКХ Подмосковья передало Макеевке ДНР каналопромывочную машину на базовом шасси КамАЗ-43253. Техника позволит выполнять несколько видов аварийных работ, отметили в ведомстве.

С помощью нее аварийные службы смогут подавать воду под высоким давлением через гибкий рукав, чистить ливневую, бытовую канализации, водостоки и колодцы. Кроме того, оборудование удобно применять для чистки труб специальными головками, устранения засоров и профилактической промывки.

Машина имеет высокую производительность, она компактна и маневренна. Работать установка может даже в тяжелых условиях — при температурах от -20 до +40 градусов.

Глава Макеевки Владислав Ключаров выразил благодарность губернатору Московской области Андрея Воробьева и министру ЖКХ региона Кирилла Григорьева за уделенное внимание и помощь.

«Наша общая работа дарит макеевчанам долгожданное восстановление домов и дорог, благоустройство общественных объектов, обновление коммунальной техники, пищеблоков в детсадах и школах», — добавил он.

Как отметили в подмосковном министерстве ЖКХ, регион продолжает оказывать разностороннюю поддержку подшефным территориям для их устойчивого развития.