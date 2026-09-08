МинЖКХ Подмосковья: новый ГОСТ для ремонта крыш утвердили в России

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который устанавливает требования к техническим заданиям на капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. Документ систематизирует подготовку закупочной документации и вводит единые требования к ее содержанию. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Стандарт вступит в силу 1 февраля 2027 года, при этом применять его можно досрочно. Техническое задание является обязательной частью договора между заказчиком и подрядчиком. В нем должны быть указаны адрес и характеристики дома, мероприятия по подготовке к ремонту, требования к работам, а также порядок их контроля и приемки.

При проведении электронных аукционов заказчики должны использовать терминологию и показатели, закрепленные в технических регламентах и документах национальной системы стандартизации. Это позволит унифицировать описание работ и избежать неоднозначных трактовок.

В приложении к ГОСТу приведены перечни работ для разных типов крыш, в том числе с битумно-полимерной, полимерной и металлической кровлей, а также для холодных чердаков.

Стандарт предназначен для региональных операторов капремонта, владельцев специальных счетов, технических заказчиков, подрядчиков, органов местного самоуправления и контролирующих ведомств. Он не распространяется на объекты культурного наследия, реставрацию и новое строительство.