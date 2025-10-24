МинЖКХ Подмосковья назвало округа — лидеры по замене газовых систем в 2025 году

В Подмосковье продолжается активное обновление систем газоснабжения в многоквартирных домах. МинЖКХ региона назвал округа, где было выполнено больше всего работ за последний год.

Красногорск стал лидером — там специалисты провели 107 замен. В топ-5 также вошли Раменский с 39 обновлениями газового оборудования, Богородский с 32, Солнечногорск с 28 и Электросталь с 26 проведенными работами.

МинЖКХ МО уточняет, что в домах меняют как фасадную часть, так и внутриквартирную.

В помещениях собственников газовая служба ведет установку дополнительных защитных элементов. Среди них — шаровой кран с тремя степенями защиты от случайного открытия, утечки и взрыва при пожаре, диэлектрическая вставка, датчики загазованности и гибкий шланг.

Перед ремонтом подрядчики вместе с УК рассказывают жителям, какие работы и когда будут проводиться, чтобы те могли обеспечить доступ в квартиру.

При установке газовой разводки часто требуется демонтировать часть кухонной мебели. Эту работу выполняют мебельщики подрядной организации. Они аккуратно разбирают и собирают гарнитур обратно после завершения. Саму мебель на время укрывают пленкой, чтобы избежать порчи.