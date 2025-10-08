МинЖКХ Подмосковья напомнило правила пользования канализацией в домах

За сентябрь сотрудники Мособлводоканала достали из канализаций 26,5 тонны бытового мусора, который жители многоквартирных домов Подмосковья смывали в унитазы и раковины. Об этом сообщили в областном МинЖКХ.

Эти виды отходов относятся в четвертому классу опасности. Они требуют особый подход к утилизации. Мусор собирают, упаковывают и перевозят в специальных контейнерах в соответствии с установленными правилами.

Сотрудники стараются своевременно выявлять и устранять засоры на сетях, однако напоминают, что бытовые отходы могут вызвать остановку работы канализационной системы.

Жителей Подмосковья призывают пользоваться ею по назначению: смывать только воду и растворимый мусор. Влажные салфетки, полотенца и другие изделия из нетканых материалов выбрасывать туда нельзя.