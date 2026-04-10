МинЖКХ Подмосковья напомнило о преимуществах спецсчета для капремонта

Фото: Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 8 на улице Центральной в Долгопрудном / Медиасток.рф

В Подмосковье собственники квартир все чаще выбирают специальный счет для накопления средств на капитальный ремонт многоквартирного дома. После открытия в банке он позволяет жильцам самостоятельно распоряжаться деньгами.

Средства на спецсчете имеют строго целевое назначение: их можно направить только на капитальный ремонт. Перечень допустимых работ включает в себя обновление крыши, фасада, фундамента и подвала, замену лифтов, а также ремонт внутридомовых инженерных систем — отопления, водоснабжения, электрики и канализации. В Московской области этот список дополнен рядом работ, например установкой общедомовых приборов учета, демонтажем мусоропровода и обустройством колясочных.

При этом доступ к средствам строго контролируется. Чтобы оплатить работы, необходимо предоставить в банк пакет документов, включая решение общего собрания жильцов, договор с подрядчиком и акт выполненных работ. Любые попытки потратить деньги не по назначению блокируются: например, расходы на установку шлагбаума банк не пропустит, поскольку такие работы не относятся к капитальному ремонту.

Собственники при этом сохраняют влияние на процесс: они могут определять очередность ремонта, выбирать подрядную организацию и утверждать смету. Однако все решения должны соответствовать законодательству. В случае выявления нецелевого использования средств подключаются надзорные органы. Проверка может закончиться судебным решением о возврате денег на счет, а ответственные лица — представители управляющей компании или совета дома — рискуют понести ответственность. Кроме того, такие нарушения приводят к дополнительным задержкам: средства приходится накапливать заново, что откладывает проведение ремонта.