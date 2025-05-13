МинЖКХ Подмосковья напомнило о ходе капремонта жилых домов

Крышу многоквартирного дома № 8 по Почтовой улице в микрорайоне Купчино в Балашихе капитально отремонтируют. Работы уже завершили на 10%.

Специалисты приведут в порядок кровлю общей площадью более 860 квадратных метров. Они уже смонтировали паро- и гидроизоляцию, стропильную систему и новую обрешетку. Сейчас рабочие укладывают новую кровлю из профнастила.

«Ремонт скатной крыши — ответственная задача, требующая знания технологии и правильного подбора материалов», — отметили в МинЖКХ Подмосковья.

За ходом работ следят специалисты регионального технадзора.

Узнать, какие еще дома вошли в программу капремонта, можно на сайте ФКР.