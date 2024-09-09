Минжилполитики Подмосковья рассказало о новых законах в сфере недвижимости

Новые законы о регулировании строительной отрасли и ЖКХ вступят в силу в России в сентябре. О том, что изменится для жителей, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Как рассказали в министерстве, новые законы коснутся продажи ипотечного жилья, ипотечных кредитов, а также ответственности застройщиков перед дольщиками. Так, с 11 сентября можно самостоятельно продавать недвижимость в залоге, а с 1 сентября выдачу ипотеки с плавающей ставкой ограничат.

«В оформлении кредита с такой ставкой откажут, если запрашиваемая у банка сумма меньше 200 средних месячных заработных палат. Данные по зарплате будут брать за предыдущий год», — пояснили в ведомстве.