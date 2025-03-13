Минжилполитики Подмосковья провело личный прием жителей

Глава Минжилполитики Подмосковья Елена Волкова и ее заместители Иван Синельников и Аида Ковалева провели личный прием. Они ответили на вопросы о строительстве, улучшении условий и восстановлении прав дольщиков.

Участники встречи задавали вопросы об улучшении жилищных условий, градостроительной деятельности и восстановлении прав обманутых дольщиков. Всего представители министерства рассмотрели 13 обращений.

«Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле», — сказали в ведомстве.

Записаться на следующий прием можно по телефону 8 (498) 602-31-13.