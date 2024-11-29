Минжилполитики Подмосковья напомнило сроки уплаты имущественных налогов

До 2 декабря физическим лицам необходимо уплатить налоги на имущество, транспорт, землю и НДФЛ. Налоговое уведомление должно поступить не позднее чем за 30 дней до указанного срока. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Уведомление может быть доставлено в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или портал госуслуг, а при отсутствии доступа к этим сервисам — заказным письмом по почте.

Жителям Подмосковья напоминают, что на сайте ФНС в разделе «Налоговое уведомление 2024 года» можно найти ответы на вопросы по начислению и уплате налогов. Узнать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженностях можно через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».

Оплата налогов доступна через личный кабинет ФНС, сервис «Уплата налогов и пошлин», портал госуслуг или в банках, включая их терминалы и отделения почтовой связи.